Copa América Hikayeleri: Honduras Şok Brezilya
1 saat önce
2001'de Copa América'da Honduras, bir yıl sonra Dünya Kupası'nı kazanacak Brezilya takımını yenerek kıtayı şok etti. Burada nasıl olduğunu öğren.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:05
2001'de Copa América'da Honduras
, bir yıl sonra Dünya Kupası'nı kazanacak Brezilya
takımını yenerek kıtayı şok etti. Burada nasıl olduğunu öğren.
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