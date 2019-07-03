Son Dakika Haberleri: Copa América Hikayeleri: Paraguay'ın Finallere Giden Koşusu
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Copa América Hikayeleri: Paraguay'ın Finallere Giden Koşusu

1 saat önce

Paraguay 2011'de Copa América finaline normal zamanda bir maç kazanmadan kazandı. Buradaki eşsiz turnuvanın arkasındaki hikayeye göz atın.

Paraguay 2011'de Copa América finaline normal zamanda bir maç kazanmadan kazandı. Buradaki eşsiz turnuvanın arkasındaki hikayeye göz atın.
Copa América Hikayeleri: Paraguay'ın Finallere Giden Koşusu
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:05 
Paraguay, Spor
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