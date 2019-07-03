Copa América Hikayeleri: Paraguay'ın Finallere Giden Koşusu
1 saat önce
Paraguay 2011'de Copa América finaline normal zamanda bir maç kazanmadan kazandı. Buradaki eşsiz turnuvanın arkasındaki hikayeye göz atın.
Paraguay
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:05
2011'de Copa América finaline normal zamanda bir maç kazanmadan kazandı. Buradaki eşsiz turnuvanın arkasındaki hikayeye göz atın.
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