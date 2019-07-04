Son Dakika Haberleri: Copa América Hikayeleri: Pele ve Maradona
Son Dakika Spor Haber

Copa América Hikayeleri: Pele ve Maradona

1 saat önce

Pele ve Diego Maradona, oyun tarihindeki en büyük iki oyuncudan biriydi, ancak Güney Amerika'daki en büyük kupayı da kazanamadılar. Brezilya turnuvada sadece bir kez oynadı, Maradona ise üç denemesinde kupayı kazanamadı.

Pele ve Diego Maradona, oyun tarihindeki en büyük iki oyuncudan biriydi, ancak Güney Amerika'daki en büyük kupayı da kazanamadılar. Brezilya turnuvada sadece bir kez oynadı, Maradona ise üç denemesinde kupayı kazanamadı.
Copa América Hikayeleri: Pele ve Maradona
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:05 
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Brezilyalı hakem Fernanda Colombo'ya ahlaksız teklif! Copa America finalinde Brezilya'nın rakibi Peru oldu Emre Mor Galatasaray'a haber gönderdi! Terim kararını verdi Fenerbahçe, Fedor Kudryashov'un peşine düştü!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 15:14:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Copa América Hikayeleri: Pele ve Maradona
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]