Copa América Hikayeleri: Pele ve Maradona
1 saat önce
Pele ve Diego Maradona, oyun tarihindeki en büyük iki oyuncudan biriydi, ancak Güney Amerika'daki en büyük kupayı da kazanamadılar. Brezilya turnuvada sadece bir kez oynadı, Maradona ise üç denemesinde kupayı kazanamadı.
Pele
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:05
ve Diego Maradona, oyun tarihindeki en büyük iki oyuncudan biriydi, ancak Güney Amerika
'daki en büyük kupayı da kazanamadılar. Brezilya
turnuvada sadece bir kez oynadı, Maradona ise üç denemesinde kupayı kazanamadı.
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