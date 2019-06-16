Son Dakika Haberleri: Copa America: Kolombiya Arjantin'i 2-0 yendi
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Copa America: Kolombiya Arjantin'i 2-0 yendi

1 saat önce

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'daki (Copa America) B Grubu maçında Kolombiya, Arjantin'i 2-0 yendi.

Copa America: Kolombiya Arjantin'i 2-0 yendi, System.String[]
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'daki (Copa America) B Grubu maçında Kolombiya, Arjantin'i 2-0 yendi.

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın 2. günü, B Grubu'ndaki Arjantin-Kolombiya karşılaşmasıyla başladı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:08 
brezilya, amerika, kolombiya, arjantin, Spor
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