Copa America: Kolombiya Arjantin'i 2-0 yendi
1 saat önce
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'daki (Copa America) B Grubu maçında Kolombiya, Arjantin'i 2-0 yendi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:08
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'daki (Copa America) B Grubu maçında Kolombiya
, Arjantin
'i 2-0 yendi. Brezilya
'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın 2. günü, B Grubu'ndaki Arjantin-Kolombiya karşılaşmasıyla başladı.
Kolombiya, Arjantin'i 2-0 mağlup etti
Ali Koç'un Fenerbahçe'ye hibe ettiği rakam ortaya çıktı
Beşiktaş, Obi Mikel'i gündemine aldı!
Fenerbahçe'nin borcu 3 milyar 516 milyon 603 bin lira olarak açıklandı!