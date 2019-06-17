Copa América Legends: Edinson Cavani
1 saat önce
Check out these goals from former SSC Napoli striker Edinson Cavani. The Uruguayan striker is a legend for his country after scoring 45 goals in 107 appearances for the national team.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:06
Check out these goals from former SSC Napoli
striker Edinson Cavani. The Uruguayan striker is a legend for his country after scoring 45 goals in 107 appearances for the national team.
Galatasaray'ın istediği Skov, futbol hayatını Türkiye'de sürdüreceği iddialarını yalanladı
Trabzonspor, Fıratcan Üzüm'ü kadrosuna kattı!
Volkan Demirel'in menajeri Erdinç Şehit: Yarın Real Madrid ile görüşeceğim
Beşiktaş, Azubuike için 1,5 milyon euroyu gözden çıkardı!