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Copa América Legends: Edinson Cavani

1 saat önce

Check out these goals from former SSC Napoli striker Edinson Cavani. The Uruguayan striker is a legend for his country after scoring 45 goals in 107 appearances for the national team.

Check out these goals from former SSC Napoli striker Edinson Cavani. The Uruguayan striker is a legend for his country after scoring 45 goals in 107 appearances for the national team.
Copa América Legends: Edinson Cavani
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:06 
Napoli, Edinson Cavani, Spor
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