Copa América Legends: Enzo Francescoli
4 saat önce
Enzo Francescoli won three Copa América titles with Uruguay in 1982-83, 1986-87 and 1994-95. Francescoli played 73 caps for Uruguay, scoring 17 times.
Enzo
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:06
Francescoli won three Copa América titles with Uruguay
in 1982-83, 1986-87 and 1994-95. Francescoli played 73 caps for Uruguay, scoring 17 times.
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