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Copa América Legends: Enzo Francescoli

4 saat önce

Enzo Francescoli won three Copa América titles with Uruguay in 1982-83, 1986-87 and 1994-95. Francescoli played 73 caps for Uruguay, scoring 17 times.

Enzo Francescoli won three Copa América titles with Uruguay in 1982-83, 1986-87 and 1994-95. Francescoli played 73 caps for Uruguay, scoring 17 times.
Copa América Legends: Enzo Francescoli
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:06 
Uruguay, Enzo, Spor
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