Copa America: Şili'yi mağlup eden Arjantin 3. oldu; Medel ile kavga eden Messi kırmızı kart aldı
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Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Copa America'da Şili'yi 2-1 yenen Arjantin, turnuvada üçüncü oldu. İkili mücadelenin ardından tartışan Arjantinli Lionel Messi ile Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Gary Medel, kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:22
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Copa America'da Şili
'yi 2-1 yenen Arjantin
, turnuvada üçüncü oldu. Brezilya
'da düzenlenen 46. Copa America'nın üçüncülük maçında Arjantin ile Şili, Sao Paulo
kentindeki Corinthians Stadı'nda karşı karşıya geldi.
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