Son Dakika Haberleri: Copa América Stories: Üst üste iki Şili
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Copa América Stories: Üst üste iki Şili

1 saat önce

2015 ve 2016'da Şili, her iki durumda da penaltılarla Arjantin'i yenen Copa América oyunlarını arka arkaya kazandı. Alexis Sanchez ve Arturo Vidal, Lionel Messi'nin uluslararası bir kupa hayalini öldürdükleri turnuvalarda Şili için kilit oyunculardı.

2015 ve 2016'da Şili, her iki durumda da penaltılarla Arjantin'i yenen Copa América oyunlarını arka arkaya kazandı. Alexis Sanchez ve Arturo Vidal, Lionel Messi'nin uluslararası bir kupa hayalini öldürdükleri turnuvalarda Şili için kilit oyunculardı.
Copa América Stories: Üst üste iki Şili
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:05 
Lionel Messi, Arturo Vidal, Arjantin, Şili, Spor
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