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Copa América Superstars: Arthur Melo

8 saat önce

22 yaşındaki Arthur Melo, Eylül 2018’de Brezilya’da ilk kez sahneye çıktı ve o zamandan beri 9 arkadaşlıkta yer aldı. Arthur, ilk rekabetçi turnuvasında ve Copa América kupasını eve getirmek isteyen ev sahibi ülkenin bir üyesi olarak görünecek.

22 yaşındaki Arthur Melo, Eylül 2018'de Brezilya'da ilk kez sahneye çıktı ve o zamandan beri 9 arkadaşlıkta yer aldı. Arthur, ilk rekabetçi turnuvasında ve Copa América kupasını eve getirmek isteyen ev sahibi ülkenin bir üyesi olarak görünecek.
Copa América Superstars: Arthur Melo
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:06 
Eylül, Brezilya, Felipe Melo, Spor
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