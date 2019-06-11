Copa América Superstars: Arthur Melo
8 saat önce
22 yaşındaki Arthur Melo, Eylül 2018’de Brezilya’da ilk kez sahneye çıktı ve o zamandan beri 9 arkadaşlıkta yer aldı. Arthur, ilk rekabetçi turnuvasında ve Copa América kupasını eve getirmek isteyen ev sahibi ülkenin bir üyesi olarak görünecek.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:06
22 yaşındaki Arthur Melo
, Eylül
2018'de Brezilya
'da ilk kez sahneye çıktı ve o zamandan beri 9 arkadaşlıkta yer aldı. Arthur, ilk rekabetçi turnuvasında ve Copa América kupasını eve getirmek isteyen ev sahibi ülkenin bir üyesi olarak görünecek.
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