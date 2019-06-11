Copa América Superstars: Casemiro
6 saat önce
Real Madrid orta saha oyuncusu Casemiro, tarihin Copa América'da tekrarlanacağını umuyor. Brezilya, turnuvadaki önceki dört basımın tümünü ev sahibi olduklarında kazandı. Casemiro ulusal taraf için 35 kez ortaya çıktı.
Real Madrid
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:06
orta saha oyuncusu Casemiro, tarihin Copa América'da tekrarlanacağını umuyor. Brezilya
, turnuvadaki önceki dört basımın tümünü ev sahibi olduklarında kazandı. Casemiro ulusal taraf için 35 kez ortaya çıktı.
Mucize kurtuluş! Otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletin kaza anı kamerada
Fenerbahçe'den yılın sürprizi: Mariano Diaz
Şenol Güneş: Fransa'yı değil de İzlanda'yı yensek daha iyi olurdu
Türkiye'nin grubunda lider değişti! İşte puan durumu