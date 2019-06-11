Son Dakika Haberleri: Copa América Superstars: Casemiro
Son Dakika Spor Haber

Copa América Superstars: Casemiro

6 saat önce

Real Madrid orta saha oyuncusu Casemiro, tarihin Copa América'da tekrarlanacağını umuyor. Brezilya, turnuvadaki önceki dört basımın tümünü ev sahibi olduklarında kazandı. Casemiro ulusal taraf için 35 kez ortaya çıktı.

Real Madrid orta saha oyuncusu Casemiro, tarihin Copa América'da tekrarlanacağını umuyor. Brezilya, turnuvadaki önceki dört basımın tümünü ev sahibi olduklarında kazandı. Casemiro ulusal taraf için 35 kez ortaya çıktı.
Copa América Superstars: Casemiro
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:06 
Brezilya, Real Madrid, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mucize kurtuluş! Otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletin kaza anı kamerada Fenerbahçe'den yılın sürprizi: Mariano Diaz Şenol Güneş: Fransa'yı değil de İzlanda'yı yensek daha iyi olurdu Türkiye'nin grubunda lider değişti! İşte puan durumu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 01:08:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Copa América Superstars: Casemiro
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]