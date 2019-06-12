Son Dakika Haberleri: Copa América Superstars: Federico Santander
Son Dakika Spor Haber

Copa América Superstars: Federico Santander

1 saat önce

İleri Federico Santander Brezilya'da Paraguay için öndeki kilit bir adam olacak. 2019 turnuvası Santander'in ilk büyük turnuva görünümüdür. Santander, Bologna ile ilk sezonunda sekiz gol attı.

İleri Federico Santander Brezilya'da Paraguay için öndeki kilit bir adam olacak. 2019 turnuvası Santander'in ilk büyük turnuva görünümüdür. Santander, Bologna ile ilk sezonunda sekiz gol attı.
Copa América Superstars: Federico Santander
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:06 
Bologna, Paraguay, Brezilya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Burcu Çetinkaya sosyal medya hesabından boşanma yorumlarına isyan etti! Manchester United, Daniel James'i kadrosuna kattı Beşiktaş'ın istediği Peniel Mlapa için VVV-Venlo'dan resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Kolarov'a 2,8 milyon euro teklif etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 20:20:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Copa América Superstars: Federico Santander
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]