Copa América Superstars: Federico Santander
1 saat önce
İleri Federico Santander Brezilya'da Paraguay için öndeki kilit bir adam olacak. 2019 turnuvası Santander'in ilk büyük turnuva görünümüdür. Santander, Bologna ile ilk sezonunda sekiz gol attı.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:06
İleri Federico Santander Brezilya
'da Paraguay
için öndeki kilit bir adam olacak. 2019 turnuvası Santander'in ilk büyük turnuva görünümüdür. Santander, Bologna
ile ilk sezonunda sekiz gol attı.
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