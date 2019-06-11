Copa América Superstars: Federico Valverde
6 saat önce
Uruguaylı orta saha oyuncusu Federico Valverde, ilk Copa América'sında belirdi. İlk takımı ile ilk sezonunda Real Madrid için 16 kez göründükten sonra, tecrübesini Brezilya'da zafer kazanması için milli takıma yönlendirmek için kullanacak.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:06
Uruguaylı orta saha oyuncusu Federico Valverde, ilk Copa América'sında belirdi. İlk takımı ile ilk sezonunda Real Madrid
için 16 kez göründükten sonra, tecrübesini Brezilya
'da zafer kazanması için milli takıma yönlendirmek için kullanacak.
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