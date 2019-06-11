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Copa América Superstars: Federico Valverde

6 saat önce

Uruguaylı orta saha oyuncusu Federico Valverde, ilk Copa América'sında belirdi. İlk takımı ile ilk sezonunda Real Madrid için 16 kez göründükten sonra, tecrübesini Brezilya'da zafer kazanması için milli takıma yönlendirmek için kullanacak.

Uruguaylı orta saha oyuncusu Federico Valverde, ilk Copa América'sında belirdi. İlk takımı ile ilk sezonunda Real Madrid için 16 kez göründükten sonra, tecrübesini Brezilya'da zafer kazanması için milli takıma yönlendirmek için kullanacak.
Copa América Superstars: Federico Valverde
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:06 
Real Madrid, Brezilya, Spor
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