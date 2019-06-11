Copa América Superstars: Fernandinho
8 saat önce
Fernandinho, Brezilya'nın Copa América ünvanını beşinci kez konukçu olarak getirmeyi umduğu gibi tarihteki eğilimi sürdürmeyi umuyor olacak. Defansif orta saha oyuncusu Manchester City ile dörtlü kazanan müthiş bir yerli sezonun ardından turnuvaya giriyor. Fernandinho, Brezilya'nın Copa zaferine rehberlik etmesi için 50 büyüklüğündeki deneyimini kullanabilir mi?
Fernandinho
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:06
, Brezilya
'nın Copa América ünvanını beşinci kez konukçu olarak getirmeyi umduğu gibi tarihteki eğilimi sürdürmeyi umuyor olacak. Defansif orta saha oyuncusu Manchester City
ile dörtlü kazanan müthiş bir yerli sezonun ardından turnuvaya giriyor. Fernandinho, Brezilya'nın Copa zaferine rehberlik etmesi için 50 büyüklüğündeki deneyimini kullanabilir mi?
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