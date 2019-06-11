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Copa América Superstars: Fernandinho

8 saat önce

Fernandinho, Brezilya'nın Copa América ünvanını beşinci kez konukçu olarak getirmeyi umduğu gibi tarihteki eğilimi sürdürmeyi umuyor olacak. Defansif orta saha oyuncusu Manchester City ile dörtlü kazanan müthiş bir yerli sezonun ardından turnuvaya giriyor. Fernandinho, Brezilya'nın Copa zaferine rehberlik etmesi için 50 büyüklüğündeki deneyimini kullanabilir mi?

Fernandinho, Brezilya'nın Copa América ünvanını beşinci kez konukçu olarak getirmeyi umduğu gibi tarihteki eğilimi sürdürmeyi umuyor olacak. Defansif orta saha oyuncusu Manchester City ile dörtlü kazanan müthiş bir yerli sezonun ardından turnuvaya giriyor. Fernandinho, Brezilya'nın Copa zaferine rehberlik etmesi için 50 büyüklüğündeki deneyimini kullanabilir mi?
Copa América Superstars: Fernandinho
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:06 
Manchester City, Brezilya, Fernandinho, Spor
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