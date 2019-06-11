Copa América Superstars: Lionel Messi
8 saat önce
Lionel Messi, Arjantin tarafındaki ilk Copa América zaferini arayacak. La Albiceleste takımından Kaptan, 130 kez gol oldu ve nefes kesici 67 golle skorları buldu. Messi, şüphesiz 2018-19 sezonunda 51 gol attıktan sonra kilit adam olacak. Messi ve Arjantin 1993'ten beri ilk Copa'larını kaldıracak mı?
Lionel Messi
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:06
, Arjantin
tarafındaki ilk Copa América zaferini arayacak. La Albiceleste takımından Kaptan, 130 kez gol oldu ve nefes kesici 67 golle skorları buldu. Messi, şüphesiz 2018-19 sezonunda 51 gol attıktan sonra kilit adam olacak. Messi ve Arjantin 1993'ten beri ilk Copa'larını kaldıracak mı?
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