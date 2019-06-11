Son Dakika Haberleri: Copa América Superstars: Lionel Messi
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Copa América Superstars: Lionel Messi

8 saat önce

Lionel Messi, Arjantin tarafındaki ilk Copa América zaferini arayacak. La Albiceleste takımından Kaptan, 130 kez gol oldu ve nefes kesici 67 golle skorları buldu. Messi, şüphesiz 2018-19 sezonunda 51 gol attıktan sonra kilit adam olacak. Messi ve Arjantin 1993'ten beri ilk Copa'larını kaldıracak mı?

Lionel Messi, Arjantin tarafındaki ilk Copa América zaferini arayacak. La Albiceleste takımından Kaptan, 130 kez gol oldu ve nefes kesici 67 golle skorları buldu. Messi, şüphesiz 2018-19 sezonunda 51 gol attıktan sonra kilit adam olacak. Messi ve Arjantin 1993'ten beri ilk Copa'larını kaldıracak mı?
Copa América Superstars: Lionel Messi
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:06 
Arjantin, Lionel Messi, Spor
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