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Copa América Superstars: Luis Suárez

8 saat önce

Uruguaylı Luis Suárez, 2011'deki unvanını yükselttikten sonra ikinci Copa América'sını kaldırmak isteyecek ve burada Paraguay'a karşı finalde olmak üzere dört turnuva golü atacak. Suárez'in 107 maçta 56 gol attığı goller onu Uruguay'ın her zaman önde gelen golcüsü yapıyor. Suárez, 2018-19'da La Liga'yı kazandıktan sonra 21 gol attığı için turnuvaya geldi.

Uruguaylı Luis Suárez, 2011'deki unvanını yükselttikten sonra ikinci Copa América'sını kaldırmak isteyecek ve burada Paraguay'a karşı finalde olmak üzere dört turnuva golü atacak. Suárez'in 107 maçta 56 gol attığı goller onu Uruguay'ın her zaman önde gelen golcüsü yapıyor. Suárez, 2018-19'da La Liga'yı kazandıktan sonra 21 gol attığı için turnuvaya geldi.
Copa América Superstars: Luis Suárez
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:06 
La Liga, Uruguay, Paraguay, Spor
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