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Copa América Superstars: Maxi Pereira

45 dakika önce

Uruguayan defender Maxi Pereira has appeared in four Copa América's and has played 125 times for his country. Pereira was apart of the side who won the 2011 Copa playing in every game of the tournament.

Uruguayan defender Maxi Pereira has appeared in four Copa América's and has played 125 times for his country. Pereira was apart of the side who won the 2011 Copa playing in every game of the tournament.
Copa América Superstars: Maxi Pereira
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:06 
Maxi Pereira
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