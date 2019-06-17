Copa América Superstars: Maxi Pereira
45 dakika önce
Uruguayan defender Maxi Pereira has appeared in four Copa América's and has played 125 times for his country. Pereira was apart of the side who won the 2011 Copa playing in every game of the tournament.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:06
Uruguayan defender Maxi Pereira
has appeared in four Copa América's and has played 125 times for his country. Pereira was apart of the side who won the 2011 Copa playing in every game of the tournament.
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