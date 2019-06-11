Son Dakika Haberleri: Copa América Superstars: Nicolás Otamendi
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Copa América Superstars: Nicolás Otamendi

8 saat önce

Nicolás Otamendi'nin Arjantin savunmasının kalbindeki performansları Brezilya'daki başarıları için hayati öneme sahip olacak. Otamendi, Arjantin'de finallerde iki kez kaybettiği son iki Copa'da oynadı. Otamendi, 2018/19 sezonunda Manchester City ile yurt içi dörtlü bir bölümünü tamamladıktan sonra güven dolu olacak. Otamendi, dört gol attığı milli takım için 59 kez ortaya çıktı.

Nicolás Otamendi'nin Arjantin savunmasının kalbindeki performansları Brezilya'daki başarıları için hayati öneme sahip olacak. Otamendi, Arjantin'de finallerde iki kez kaybettiği son iki Copa'da oynadı. Otamendi, 2018/19 sezonunda Manchester City ile yurt içi dörtlü bir bölümünü tamamladıktan sonra güven dolu olacak. Otamendi, dört gol attığı milli takım için 59 kez ortaya çıktı.
Copa América Superstars: Nicolás Otamendi
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:06 
Manchester City, Arjantin, Brezilya, Spor
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