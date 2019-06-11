Copa América Superstars: Nicolás Otamendi
8 saat önce
Nicolás Otamendi'nin Arjantin savunmasının kalbindeki performansları Brezilya'daki başarıları için hayati öneme sahip olacak. Otamendi, Arjantin'de finallerde iki kez kaybettiği son iki Copa'da oynadı. Otamendi, 2018/19 sezonunda Manchester City ile yurt içi dörtlü bir bölümünü tamamladıktan sonra güven dolu olacak. Otamendi, dört gol attığı milli takım için 59 kez ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:06
Nicolás Otamendi'nin Arjantin
savunmasının kalbindeki performansları Brezilya
'daki başarıları için hayati öneme sahip olacak. Otamendi, Arjantin'de finallerde iki kez kaybettiği son iki Copa'da oynadı. Otamendi, 2018/19 sezonunda Manchester City
ile yurt içi dörtlü bir bölümünü tamamladıktan sonra güven dolu olacak. Otamendi, dört gol attığı milli takım için 59 kez ortaya çıktı.
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