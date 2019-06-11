Copa América Superstars: Philippe Coutinho
8 saat önce
Philippe Coutinho, turnuvaya her ev sahipliği yaptıklarında Copa América'yı kazanma eğilimini sürdürmeye devam ederken Brezilya'nın katalizörü olmasını umuyor olacak. Coutinho ve Barça, 2018-19 La Liga ünvanını kazanırken, tüm yarışmalarda 11 gol attı. Coutinho ulusal takıma 48 kez katıldı ve 13 gol attı.
Philippe Coutinho
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:06
, turnuvaya her ev sahipliği yaptıklarında Copa América'yı kazanma eğilimini sürdürmeye devam ederken Brezilya
'nın katalizörü olmasını umuyor olacak. Coutinho ve Barça, 2018-19 La Liga
ünvanını kazanırken, tüm yarışmalarda 11 gol attı. Coutinho ulusal takıma 48 kez katıldı ve 13 gol attı.
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