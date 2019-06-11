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Copa América Superstars: Philippe Coutinho

8 saat önce

Philippe Coutinho, turnuvaya her ev sahipliği yaptıklarında Copa América'yı kazanma eğilimini sürdürmeye devam ederken Brezilya'nın katalizörü olmasını umuyor olacak. Coutinho ve Barça, 2018-19 La Liga ünvanını kazanırken, tüm yarışmalarda 11 gol attı. Coutinho ulusal takıma 48 kez katıldı ve 13 gol attı.

Philippe Coutinho, turnuvaya her ev sahipliği yaptıklarında Copa América'yı kazanma eğilimini sürdürmeye devam ederken Brezilya'nın katalizörü olmasını umuyor olacak. Coutinho ve Barça, 2018-19 La Liga ünvanını kazanırken, tüm yarışmalarda 11 gol attı. Coutinho ulusal takıma 48 kez katıldı ve 13 gol attı.
Copa América Superstars: Philippe Coutinho
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:06 
La Liga, Brezilya, Philippe Coutinho, Spor
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