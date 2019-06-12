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Copa América Superstars: Sergio Agüero

3 saat önce

Sergio Agüero, Arjantin'i Copa América zaferine yönlendirmeye hazırlanırken, yerel sezonun en iyi haliyle devam etmeyi umuyor. Agüero, 89 uluslararası maçta 39 gol attı ve 14 Copa América maçında 7 gol attı. Agüero Arjantin'in maç galibi olabilir ve 1993'ten beri ilk unvanını alabilir mi?

Sergio Agüero, Arjantin'i Copa América zaferine yönlendirmeye hazırlanırken, yerel sezonun en iyi haliyle devam etmeyi umuyor. Agüero, 89 uluslararası maçta 39 gol attı ve 14 Copa América maçında 7 gol attı. Agüero Arjantin'in maç galibi olabilir ve 1993'ten beri ilk unvanını alabilir mi?
Copa América Superstars: Sergio Agüero
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:06 
Spor
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