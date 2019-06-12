Copa América Superstars: Sergio Agüero
3 saat önce
Sergio Agüero, Arjantin'i Copa América zaferine yönlendirmeye hazırlanırken, yerel sezonun en iyi haliyle devam etmeyi umuyor. Agüero, 89 uluslararası maçta 39 gol attı ve 14 Copa América maçında 7 gol attı. Agüero Arjantin'in maç galibi olabilir ve 1993'ten beri ilk unvanını alabilir mi?
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:06
Sergio Agüero, Arjantin
'i Copa América zaferine yönlendirmeye hazırlanırken, yerel sezonun en iyi haliyle devam etmeyi umuyor. Agüero, 89 uluslararası maçta 39 gol attı ve 14 Copa América maçında 7 gol attı. Agüero Arjantin'in maç galibi olabilir ve 1993'ten beri ilk unvanını alabilir mi?
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