Copa América Takım Profili: Arjantin
5 saat önce
Arjantin, 14 kez Copa América kazananı oldu ve son beş turnuvadan dördünde ikinciliği bitirdikten sonra, 1993'ten beri ilk unvanını kazanmaya çalışacak. Lionel Messi, Ángel Di María ve Sergio Agüero, La Albicelest için yurt içi başarılı sezonlarda başarılı olacaklar.
Arjantin
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:06
, 14 kez Copa América kazananı oldu ve son beş turnuvadan dördünde ikinciliği bitirdikten sonra, 1993'ten beri ilk unvanını kazanmaya çalışacak. Lionel Messi
, Ángel Di María ve Sergio Agüero, La Albicelest için yurt içi başarılı sezonlarda başarılı olacaklar.
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