Copa América Takım Profili: Bolivia
5 saat önce
Bolivya, 1963'teki Copa América'da ağırlayanlar ve şampiyonlar, yarışmaya yakın tarihlerini daha iyi hale getirmeye çalıştıkları için iyimserlik dolu yarışmaya katıldılar. Marcelo Martins, Alejandro Chumacero ve Marvin Bejarano, Bolivya'nın ihtişamlı bir sürprizle sonuçlanmasını beklerken etkilenmeyi umuyor.
Bolivya
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:06
, 1963'teki Copa América'da ağırlayanlar ve şampiyonlar, yarışmaya yakın tarihlerini daha iyi hale getirmeye çalıştıkları için iyimserlik dolu yarışmaya katıldılar. Marcelo Martins, Alejandro Chumacero ve Marvin Bejarano, Bolivya'nın ihtişamlı bir sürprizle sonuçlanmasını beklerken etkilenmeyi umuyor.
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