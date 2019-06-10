Son Dakika Haberleri: Copa América Takım Profili: Bolivia
Son Dakika Spor Haber

Copa América Takım Profili: Bolivia

5 saat önce

Bolivya, 1963'teki Copa América'da ağırlayanlar ve şampiyonlar, yarışmaya yakın tarihlerini daha iyi hale getirmeye çalıştıkları için iyimserlik dolu yarışmaya katıldılar. Marcelo Martins, Alejandro Chumacero ve Marvin Bejarano, Bolivya'nın ihtişamlı bir sürprizle sonuçlanmasını beklerken etkilenmeyi umuyor.

Bolivya, 1963'teki Copa América'da ağırlayanlar ve şampiyonlar, yarışmaya yakın tarihlerini daha iyi hale getirmeye çalıştıkları için iyimserlik dolu yarışmaya katıldılar. Marcelo Martins, Alejandro Chumacero ve Marvin Bejarano, Bolivya'nın ihtişamlı bir sürprizle sonuçlanmasını beklerken etkilenmeyi umuyor.
Copa América Takım Profili: Bolivia
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:06 
Bolivya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Altaylı'dan havalimanındaki rezaletle ilgili çarpıcı yorum: Görüntü komik, ayıp bir şey yok Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, Aboubakar'ın menajeri ile görüşmek için İspanya'ya gitti! Mansur Yavaş'tan Ankaragücü taraftarına müjde! A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Biz büyük milletiz küçük işlerle uğraşmayız

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 01:03:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Copa América Takım Profili: Bolivia
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]