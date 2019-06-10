Son Dakika Haberleri: Copa América Takım Profili: Brezilya
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Copa América Takım Profili: Brezilya

5 saat önce

Sekiz kez kazananlar Brezilya, Copa America'nın başarısını sürdürmeye çalışacak. Barcelona'nın Philippe Coutinho'su ve dünyanın seçkin yıldızlarının çoğunun yer aldığı bir kadro ile yardımcı olacak malları teslim etmek için Şampiyonlar Ligi kazananları Alisson ve Roberto Firmino'ya beklentiler düşecek.

Sekiz kez kazananlar Brezilya, Copa America'nın başarısını sürdürmeye çalışacak. Barcelona'nın Philippe Coutinho'su ve dünyanın seçkin yıldızlarının çoğunun yer aldığı bir kadro ile yardımcı olacak malları teslim etmek için Şampiyonlar Ligi kazananları Alisson ve Roberto Firmino'ya beklentiler düşecek.
Copa América Takım Profili: Brezilya
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:06 
Philippe Coutinho, Barcelona, Roberto Firmino, Brezilya, Spor
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