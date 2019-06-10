Copa América Takım Profili: Brezilya
5 saat önce
Sekiz kez kazananlar Brezilya, Copa America'nın başarısını sürdürmeye çalışacak. Barcelona'nın Philippe Coutinho'su ve dünyanın seçkin yıldızlarının çoğunun yer aldığı bir kadro ile yardımcı olacak malları teslim etmek için Şampiyonlar Ligi kazananları Alisson ve Roberto Firmino'ya beklentiler düşecek.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:06
Sekiz kez kazananlar Brezilya
, Copa America'nın başarısını sürdürmeye çalışacak. Barcelona
'nın Philippe Coutinho
'su ve dünyanın seçkin yıldızlarının çoğunun yer aldığı bir kadro ile yardımcı olacak malları teslim etmek için Şampiyonlar Ligi kazananları Alisson ve Roberto Firmino
'ya beklentiler düşecek.
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