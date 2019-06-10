Copa América Takım Profili: Ekvador
6 saat önce
Ekvador, Copa América'daki en iyi dördüncü bitirmeyi geliştirmeye çalışacak. Ekvador’un yıldızları arasında Manchester United’ın Antonio Valencia’sı, Tigres forward Enner Valencia ve Club America’dan Renato Ibarra yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:06
Ekvador, Copa América'daki en iyi dördüncü bitirmeyi geliştirmeye çalışacak. Ekvador'un yıldızları arasında Manchester United
'ın Antonio Valencia
'sı, Tigres forward Enner Valencia ve Club America'dan Renato Ibarra yer alıyor.
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