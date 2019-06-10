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Copa América Takım Profili: Japonya

5 saat önce

Japonya, ikinci Copa América turnuvasında görünmeye hazırlanıyor. Dört kez Asya Kupası şampiyonu, 2018 Dünya Kupası'nda 16'ncı sıraya ulaştıktan sonra Uluslararası gelişimine devam edecek. Leicester City'den goller Shinji Okazaki'yi ve Gaku Shibasaki ile Takehiro Tomiyasu'dan destek, Japonya'nın turnuvadaki başarısının anahtarı olacak.

Japonya, ikinci Copa América turnuvasında görünmeye hazırlanıyor. Dört kez Asya Kupası şampiyonu, 2018 Dünya Kupası'nda 16'ncı sıraya ulaştıktan sonra Uluslararası gelişimine devam edecek. Leicester City'den goller Shinji Okazaki'yi ve Gaku Shibasaki ile Takehiro Tomiyasu'dan destek, Japonya'nın turnuvadaki başarısının anahtarı olacak.
Copa América Takım Profili: Japonya
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:06 
2018 Dünya Kupası, Asya, Shinji Okazaki, Japonya, Spor
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