Copa América Takım Profili: Japonya
5 saat önce
Japonya, ikinci Copa América turnuvasında görünmeye hazırlanıyor. Dört kez Asya Kupası şampiyonu, 2018 Dünya Kupası'nda 16'ncı sıraya ulaştıktan sonra Uluslararası gelişimine devam edecek. Leicester City'den goller Shinji Okazaki'yi ve Gaku Shibasaki ile Takehiro Tomiyasu'dan destek, Japonya'nın turnuvadaki başarısının anahtarı olacak.
Japonya
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:06
, ikinci Copa América turnuvasında görünmeye hazırlanıyor. Dört kez Asya
Kupası şampiyonu, 2018 Dünya Kupası
'nda 16'ncı sıraya ulaştıktan sonra Uluslararası gelişimine devam edecek. Leicester City
'den goller Shinji Okazaki
'yi ve Gaku Shibasaki ile Takehiro Tomiyasu'dan destek, Japonya'nın turnuvadaki başarısının anahtarı olacak.
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