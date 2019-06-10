Copa América Takım Profili: Kolombiya
5 saat önce
Kolombiya 2001'de başarılı olduktan sonra ikinci kez Copa América unvanını arayacak. James Rodriguez, Radamel Falcao ve Santiago Arias, Kolombiya'nın Brezilya'da başarı kazanmasına yardımcı olmak için büyük yarışmalardaki deneyimlerini kullanmayı umuyor olacak.
Kolombiya
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:06
2001'de başarılı olduktan sonra ikinci kez Copa América unvanını arayacak. James Rodriguez
, Radamel Falcao
ve Santiago Arias, Kolombiya'nın Brezilya
'da başarı kazanmasına yardımcı olmak için büyük yarışmalardaki deneyimlerini kullanmayı umuyor olacak.
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