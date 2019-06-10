Copa América Takım Profili: Paraguay
5 saat önce
Paraguay, koşucuları bitirip yarı finale çıktıktan sonra 2011 ve 2015 başarılarını tekrarlamaya çalışacak. Paraguay, çeyrek finallere ulaşan yarışmada tutarlı bir performans sergiledi ya da 2016 dışındaki tüm yarışmalarda daha iyi oldu. Richard Ortiz ve Gustavo Gómez performansları kilit olacak ama Newcastle United'ın Miguel Almirón'u omuzlarında bir ülke umudu olacak. Paraguay, 1979'dan beri ilk unvanını arıyor.
Paraguay
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:06
, koşucuları bitirip yarı finale çıktıktan sonra 2011 ve 2015 başarılarını tekrarlamaya çalışacak. Paraguay, çeyrek finallere ulaşan yarışmada tutarlı bir performans sergiledi ya da 2016 dışındaki tüm yarışmalarda daha iyi oldu. Richard Ortiz ve Gustavo Gómez performansları kilit olacak ama Newcastle United
'ın Miguel
Almirón'u omuzlarında bir ülke umudu olacak. Paraguay, 1979'dan beri ilk unvanını arıyor.
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