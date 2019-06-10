Copa América Takım Profili: Peru
5 saat önce
Peru üçüncü Copa América unvanını ve 1975'ten beri Brezilya'da ilk kez kaldırmayı umuyor. Internacional takımından Paolo Guerrero, mevcut tüm oyunculara göre yarışmada en çok golü attı ve tecrübeli Jefferson Farfan ve Luis Advíncula tarafından desteklenecek. Peru bir şok geçirip kupayı eve götürebilir mi?
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:06
Peru üçüncü Copa América unvanını ve 1975'ten beri Brezilya
'da ilk kez kaldırmayı umuyor. Internacional takımından Paolo Guerrero, mevcut tüm oyunculara göre yarışmada en çok golü attı ve tecrübeli Jefferson Farfan
ve Luis Advíncula tarafından desteklenecek. Peru bir şok geçirip kupayı eve götürebilir mi?
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