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Copa América Takım Profili: Peru

5 saat önce

Peru üçüncü Copa América unvanını ve 1975'ten beri Brezilya'da ilk kez kaldırmayı umuyor. Internacional takımından Paolo Guerrero, mevcut tüm oyunculara göre yarışmada en çok golü attı ve tecrübeli Jefferson Farfan ve Luis Advíncula tarafından desteklenecek. Peru bir şok geçirip kupayı eve götürebilir mi?

Peru üçüncü Copa América unvanını ve 1975'ten beri Brezilya'da ilk kez kaldırmayı umuyor. Internacional takımından Paolo Guerrero, mevcut tüm oyunculara göre yarışmada en çok golü attı ve tecrübeli Jefferson Farfan ve Luis Advíncula tarafından desteklenecek. Peru bir şok geçirip kupayı eve götürebilir mi?
Copa América Takım Profili: Peru
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:06 
Aydın Doğan Vakfı, Jefferson Farfan, Brezilya, Spor
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