Copa América Takım Profili: Qatar
5 saat önce
2022 Dünya Kupası ev sahibi ve Asya Kupa galipleri, BAE'de zafer kazanmaları için bir kez anlaştı. Copa América'yı ilk kez sahneye çıkardılar ve kendi Dünya Kupası'ndan önce yükselişlerini sürdürmek istiyorlar. Kilit oyuncular arasında Katar için herhangi bir başarının merkezinde olacak olan Hassan Al-Haydos, Karim Boudiaf ve Abdelkarium Hassan yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:06
2022 Dünya Kupası ev sahibi ve Asya
Kupa galipleri, BAE'de zafer kazanmaları için bir kez anlaştı. Copa América'yı ilk kez sahneye çıkardılar ve kendi Dünya Kupası'ndan önce yükselişlerini sürdürmek istiyorlar. Kilit oyuncular arasında Katar
için herhangi bir başarının merkezinde olacak olan Hassan Al-Haydos, Karim Boudiaf ve Abdelkarium Hassan yer alıyor.
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