Copa América Takım Profili: Şili
5 saat önce
Şili, deneyimlerinin üst üste üç Copa América şampiyonluğu kazanan yalnızca ikinci takım olmalarını umuyor olacak. 2015 ve 2016'daki başarıları 2019 yarışmasında onlara güven verecek. Arturo Vidal, Charles Aránguiz ve Alexis Sánchez Brezilya'da tarih yazmak için aç olacaklar.
Şili
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:06
, deneyimlerinin üst üste üç Copa América şampiyonluğu kazanan yalnızca ikinci takım olmalarını umuyor olacak. 2015 ve 2016'daki başarıları 2019 yarışmasında onlara güven verecek. Arturo Vidal
, Charles Aránguiz ve Alexis Sánchez Brezilya
'da tarih yazmak için aç olacaklar.
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