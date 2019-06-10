Son Dakika Haberleri: Copa América Takım Profili: Şili
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Copa América Takım Profili: Şili

5 saat önce

Şili, deneyimlerinin üst üste üç Copa América şampiyonluğu kazanan yalnızca ikinci takım olmalarını umuyor olacak. 2015 ve 2016'daki başarıları 2019 yarışmasında onlara güven verecek. Arturo Vidal, Charles Aránguiz ve Alexis Sánchez Brezilya'da tarih yazmak için aç olacaklar.

Şili, deneyimlerinin üst üste üç Copa América şampiyonluğu kazanan yalnızca ikinci takım olmalarını umuyor olacak. 2015 ve 2016'daki başarıları 2019 yarışmasında onlara güven verecek. Arturo Vidal, Charles Aránguiz ve Alexis Sánchez Brezilya'da tarih yazmak için aç olacaklar.
Copa América Takım Profili: Şili
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:06 
Arturo Vidal, Brezilya, Şili, Spor
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