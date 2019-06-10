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Copa América Takım Profili: Uruguay

5 saat önce

Uruguay, 2019 Copa América'ya saha genelinde seçkin kalite ile güvenle giriyor. 15 kez şampiyonluklar 2011 yılında kupayı kaldırdı ve gençlik ve tecrübe dengesi ile liderliği rekabette en başarılı takım olarak öne çıkaracak. Luis Suárez, Rodrigo Bentancur ve Diego Godin, dünyanın seçkin yıldızlarından daha da etrafını saran kilit bir omurga olacak.

Uruguay, 2019 Copa América'ya saha genelinde seçkin kalite ile güvenle giriyor. 15 kez şampiyonluklar 2011 yılında kupayı kaldırdı ve gençlik ve tecrübe dengesi ile liderliği rekabette en başarılı takım olarak öne çıkaracak. Luis Suárez, Rodrigo Bentancur ve Diego Godin, dünyanın seçkin yıldızlarından daha da etrafını saran kilit bir omurga olacak.
Copa América Takım Profili: Uruguay
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:06 
Uruguay, Spor
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