Copa América Takım Profili: Uruguay
5 saat önce
Uruguay, 2019 Copa América'ya saha genelinde seçkin kalite ile güvenle giriyor. 15 kez şampiyonluklar 2011 yılında kupayı kaldırdı ve gençlik ve tecrübe dengesi ile liderliği rekabette en başarılı takım olarak öne çıkaracak. Luis Suárez, Rodrigo Bentancur ve Diego Godin, dünyanın seçkin yıldızlarından daha da etrafını saran kilit bir omurga olacak.
Uruguay
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:06
, 2019 Copa América'ya saha genelinde seçkin kalite ile güvenle giriyor. 15 kez şampiyonluklar 2011 yılında kupayı kaldırdı ve gençlik ve tecrübe dengesi ile liderliği rekabette en başarılı takım olarak öne çıkaracak. Luis Suárez, Rodrigo Bentancur ve Diego Godin, dünyanın seçkin yıldızlarından daha da etrafını saran kilit bir omurga olacak.
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