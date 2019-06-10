Copa América Takım Profili: Venezuela
5 saat önce
Venezuela, Brezilya'daki ilk Copa América ünvanını arıyor. 2011'de dördüncü bitirdikten ve 2016'da çeyrek finallere ulaştıktan sonra daha da fazla başarı elde etmeye çalışacaklar. Salón Rondón ve Tomás Rincón, 2018 MLS MVP Josef Martínez’ya onları şereflendirmeleri için yardım etmeyi umuyor.
Venezuela
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:06
, Brezilya
'daki ilk Copa América ünvanını arıyor. 2011'de dördüncü bitirdikten ve 2016'da çeyrek finallere ulaştıktan sonra daha da fazla başarı elde etmeye çalışacaklar. Salón Rondón ve Tomás Rincón, 2018 MLS MVP Josef Martínez'ya onları şereflendirmeleri için yardım etmeyi umuyor.
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