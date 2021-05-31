Copa America'ya 11 gün kala turnuva askıya alındı. Artan koronavirüs vakalarını gerekçe gösteren Arjantin, ev sahipliğinden çekildi. Bunun üzerine turnuvanın yapılamayacağı bildirildi. Organizasyonun hangi ülkede yapılacağı belli değil. Tarih hakkında da bilgilendirme yapılmadı. Kısa süre içinde organizasyonun ev sahibi belli olmazsa, ileri bir tarihte yapılması gündeme gelecek.
Son Dakika › Spor › Copa America'ya koronavirüs darbesi! Arjantin ev sahipliğinden vaka sayıları yüzünden çekilince turnuva iptal edildi - Son Dakika Spor