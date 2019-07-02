Copa América Yarı Finali: Brezilya - Arjantin
1 saat önce
Arjantin ve Brezilya arasındaki Copa América yarı finalinden önce bu istatistikleri kontrol edin. Lionel Messi, Arjantin'i finale kadar esinlendirmeyi umut ederken Brezilya'nın Everton turnuvasında şimdiye kadar iyi durumda.
Arjantin
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:06
ve Brezilya
arasındaki Copa América yarı finalinden önce bu istatistikleri kontrol edin. Lionel Messi
, Arjantin'i finale kadar esinlendirmeyi umut ederken Brezilya'nın Everton
turnuvasında şimdiye kadar iyi durumda.
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