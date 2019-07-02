Son Dakika Haberleri: Copa América Yarı Finali: Brezilya - Arjantin
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Copa América Yarı Finali: Brezilya - Arjantin

1 saat önce

Arjantin ve Brezilya arasındaki Copa América yarı finalinden önce bu istatistikleri kontrol edin. Lionel Messi, Arjantin'i finale kadar esinlendirmeyi umut ederken Brezilya'nın Everton turnuvasında şimdiye kadar iyi durumda.

Arjantin ve Brezilya arasındaki Copa América yarı finalinden önce bu istatistikleri kontrol edin. Lionel Messi, Arjantin'i finale kadar esinlendirmeyi umut ederken Brezilya'nın Everton turnuvasında şimdiye kadar iyi durumda.
Copa América Yarı Finali: Brezilya - Arjantin
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:06 
Lionel Messi, Arjantin, Brezilya, Everton, Spor
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