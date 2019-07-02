Son Dakika Haberleri: Copa América Yarı Finali: Şili - Peru
Son Dakika Spor Haber

Copa América Yarı Finali: Şili - Peru

59 dakika önce

Şili ve Peru arasındaki Copa América yarı finalinden önce bu istatistikleri kontrol edin. Şili, Alexis Sanchez'in şimdiye kadarki yarışmada iki hedefine ekleyebileceğini umarken, Peru'nun Brezilya ya da Arjantin'e karşı finalde karşılaşması için Peru'nun Paolo Guerrero'ya ihtiyacı olacak.

Şili ve Peru arasındaki Copa América yarı finalinden önce bu istatistikleri kontrol edin. Şili, Alexis Sanchez'in şimdiye kadarki yarışmada iki hedefine ekleyebileceğini umarken, Peru'nun Brezilya ya da Arjantin'e karşı finalde karşılaşması için Peru'nun Paolo Guerrero'ya ihtiyacı olacak.
Copa América Yarı Finali: Şili - Peru
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:06 
Brezilya, Arjantin, Şili, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Manchester United ile sözleşme yenileyen Rashford maaşını 12'ye katladı Emre Belözoğlu, 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupası önünde poz verdi Fenerbahçe, Yasir Subaşı'yı transfer etti Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de! Formayı giydi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 13:05:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Copa América Yarı Finali: Şili - Peru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]