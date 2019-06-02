Copa Del Rey Kupası ile Sezon Sonu Festivali
1 saat önce
Valencia'nın sezon sonunda düzenlenen festivalinde bir gün geçirin. Hayranlar eğlenceyi ve oyunları ziyaret ettiler ve bu sezon Valencia takımının kazandığı ödüllü kupalara bir göz attılar.
Valencia
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:06
'nın sezon sonunda düzenlenen festivalinde bir gün geçirin. Hayranlar eğlenceyi ve oyunları ziyaret ettiler ve bu sezon Valencia takımının kazandığı ödüllü kupalara bir göz attılar.
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