Son Dakika Haberleri: Copa Del Rey Kupası ile Sezon Sonu Festivali
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Copa Del Rey Kupası ile Sezon Sonu Festivali

1 saat önce

Valencia'nın sezon sonunda düzenlenen festivalinde bir gün geçirin. Hayranlar eğlenceyi ve oyunları ziyaret ettiler ve bu sezon Valencia takımının kazandığı ödüllü kupalara bir göz attılar.

Valencia'nın sezon sonunda düzenlenen festivalinde bir gün geçirin. Hayranlar eğlenceyi ve oyunları ziyaret ettiler ve bu sezon Valencia takımının kazandığı ödüllü kupalara bir göz attılar.
Copa Del Rey Kupası ile Sezon Sonu Festivali
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:06 
Valencia, Spor
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