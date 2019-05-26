Son Dakika Haberleri: Copa Del Rey Kutlamalarının En İyisi

Copa Del Rey Kutlamalarının En İyisi

2 saat önce

Hayranlardan efsanelere ve oyunculara kadar Copa Del Rey kutlamalarının en güzel anlarını izleyin. Kulüp, Barcelona'da kazandığı 2-1 galibiyetten sonra kutlamada birleşiyor.

Hayranlardan efsanelere ve oyunculara kadar Copa Del Rey kutlamalarının en güzel anlarını izleyin. Kulüp, Barcelona'da kazandığı 2-1 galibiyetten sonra kutlamada birleşiyor.
Copa Del Rey Kutlamalarının En İyisi
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:06 
Barcelona, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Valencia, Barcelona'yı Yenip İspanya Kral Kupası'nı Kazandı Fenerbahçe'den KAP'a UEFA Açıklaması Babel'den Galatasaray Açıklaması: Gidersem Beşiktaş'ı Rahatsız Etmemeli Bilic, Süper Lige Dönüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 17:45:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Copa Del Rey Kutlamalarının En İyisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]