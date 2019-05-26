Copa Del Rey Kutlamalarının En İyisi
2 saat önce
Hayranlardan efsanelere ve oyunculara kadar Copa Del Rey kutlamalarının en güzel anlarını izleyin. Kulüp, Barcelona'da kazandığı 2-1 galibiyetten sonra kutlamada birleşiyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:06
Hayranlardan efsanelere ve oyunculara kadar Copa Del Rey kutlamalarının en güzel anlarını izleyin. Kulüp, Barcelona
'da kazandığı 2-1 galibiyetten sonra kutlamada birleşiyor.
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