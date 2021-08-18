Çöpçüler Kralı filmi oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti

Çöpçüler Kralı filminde Ayşen Gruda'nın boyacılık yapan kardeşini canlandıran ve aynı zamanda pek çok filmde set amirliği görevini yapan Ali İnce hayatını kaybetti.

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Medyaradar'da yer alan habere göre, 62 yaşında hayatını kaybeden başarılı oyuncu, bugün Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.

ALİ İNCE KİMDİR?

Ali İnce, 1 Ocak 1959'da dünyaya geldi. Hababam Sınıfı Tatilde, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ve Hababam Sınıfı Güle Güle filmlerinde de rol alan İnci, Ortadirek Şaban filminde (karate yapan kişi), 1984 yapımı Zavallılar filminde (Kumarbaz), 1987 yapımı Yaprak Dökümü dizisinde (Hasan Karakteri) ve son olarak 1999 yılında Veliler Serdarı filminde (Çoban) karakterlerini canlandırdı.