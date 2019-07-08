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Çöpçüler sabah mesaisinde bu halde buldu

1 saat önce

SAMSUN (İHA) – Samsun'da sabah mesaisine başlayan temizlik görevlilerinin çöp konteynerinin yanında yatarken buldukları şahıs, uyanmayınca sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Çöpçüler sabah mesaisinde bu halde buldu, System.String[]
SAMSUN (İHA) – Samsun'da sabah mesaisine başlayan temizlik görevlilerinin çöp konteynerinin yanında yatarken buldukları şahıs, uyanmayınca sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Olay, İlkadım içesi Hürriyet Caddesi üzerinde Bölge Adliye Mahkemesi karşısındaki bir çöp konteynerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, geceden alkol veya uyuşturucu madde alan bir şahıs, geceyi çöp konteynerinin önünde çöp poşetlerinin üstünde uyuyarak geçirdi. Sabah mesaiye başlayan temizlik görevlileri, saat 06.30 sıralarında yatan şahsı uyandırmaya çalıştı ancak adam ayılmayınca sağlık ekiplerine haber verildi. Çöp poşetleri üzerinde yatan şahıs, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:14 Kaynak: İHA
Hürriyet, İlkadım, Samsun, Sabah, 3. Sayfa
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