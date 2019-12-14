Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu - Son Dakika

Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu

6 saat önce

KONYA'da, iş insanı Eyüp Güçlü'nün bankadan çekip poşet içerisine koyduğu 70 bin dolar, temizlik sırasında yanlışlıkla çöpe atıldı.

Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu, System.String[]

KONYA'da, iş insanı Eyüp Güçlü'nün bankadan çekip poşet içerisine koyduğu 70 bin dolar, temizlik sırasında yanlışlıkla çöpe atıldı. Belediye ekiplerince toplanan çöplerin izini süren Güçlü, işçiler ile birlikte yapıtğı aramada parayı bularak teslim aldı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İş insanı Eyüp Güçlü, bankadan çektiği 70 bin doları bir poşet içerisine koyarak iş yerine geldi. İş yerinin temizliği ile ilgilenen görevli, içerisine bakmadan poşeti çöpe attı. Poşeti bıraktığı yerde bulamayan Güçlü, poşetin çöpe atıldığını öğrendi. Çöp konteynerine bakan Güçlü, çöplerin de Karatay Belediyesi ekiplerince toplandığını gördü. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Güçlü, çöp aracının plakasını belirledi. Karatay Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileriyle görüşen Eyüp Güçlü, 42 KB 916 çöp kamyonunun Kaşınhanı bölgesindeki depolama alanına çöpleri boşalttığını öğrendi. Güçlü, görevlilerle birlikte tonlarca çöpün içinde saatlerce 70 bin dolar bulunan poşeti aradı. 70 bin doların bulunduğu poşeti bulan Eyüp Güçlü büyük sevinç yaşadı. 70 bin dolar, tutanak karşılığında Eyüp Güçlü'ye teslim edildi.


Fevzi Çakmak Mahallesi, Karatay, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama!
Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu Malatya'da polis noktasına ateş açıldı Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı

Son Dakika Haberleri
04:26 Emniyet müdürlüğü'nü gözetleyen şüpheli güvenlik güçlerini alarma geçirdi - Son Dakika
04:00 Lübnan'da güvenlik güçleriyle göstericiler arasında gerginlik - Son Dakika
03:55 Kadın milletvekillerinden "Las Tesis" protestosu - Son Dakika
03:27 Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp para isteyen 5 şüpheli otelde sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika
03:18 Yazıhan İlçe Emniyet Amirliği binasına "silahlı saldırı yapıldığı" iddiaları - Son Dakika
00:49 Malatya'da polis noktasına ateş açıldı - Son Dakika
23:25 Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 04:35:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]