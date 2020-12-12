Çöpe atılan bayraklara sahip çıkan iki kardeşten biri doktor diğeri polis olmak istiyor - Son Dakika

VAN'da hurda toplarken çöpte buldukları Türk bayraklarını alarak evlerinin duvarına asan, Yunus (14) ve Argeş Duman (13) EBA'ya bağlanarak uzaktan eğitimlerini sürdürürken, boş vakitlerinde de hurda toplamaya devam ediyorlar. Kardeşlerden Yunus okuyup göz doktoru olmak istediğini söylerken Argeş de "Polis olmak istiyorum. Kötü adamları bulup cezalandıracağım, iyi adamları da kurtaracağım" dedi.

Hakkari'nin Geçitli köyünden 3 yıl önce Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Mithat Bey Mahallesi'ne yerleşen güvenlik korucusu Şemsettin ve Seyran Duman çiftinin çocukları, Yusuf ile Argeş okuldan arta kalan zamanlarda atık kağıtlarla pet şişeleri topluyorlar. İki kardeş, 26 Ağustos tarihinde çöpte buldukları 2 Türk bayrağını öptükten sonra duvara astı. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendikten sonra, Twitter'da paylaşıldı. Görüntülerin, sosyal medyada yer almasının ardından ilgi odağı olan Duman kardeşlerin videosu, Van Valiliği ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in de dikkatini çekti. Vali Bilmez, Argeş, Yunus ile Cemre kardeşlerle birlikte baba Şemsettin ve anne Seyran Duman'ı makamında kabul edip, birer altınla ödüllendirdi.