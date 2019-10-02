Son Dakika Haberleri: Çöpe atılan bebek köpekler parçalamadan kurtarıldı
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Çöpe atılan bebek köpekler parçalamadan kurtarıldı

49 dakika önce

Adana'nın Kozan ilçesinde çöp konteynerinde yeni doğmuş bir bebek bulundu.

Çöpe atılan bebek köpekler parçalamadan kurtarıldı, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde çöp konteynerinde yeni doğmuş bir bebek bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi Eker Sokak'taki bir evde oturan ve ailesi ile birlikte yaşadığı öğrenilen M.K. (19), gece geç saatlerde evlilik dışı bebeğini dünyaya getirdi. Genç anne, iddiaya göre yeni doğan bebeğini apartmanın yanında bulunan çöp konteynerine attı. Bebeğin ağlama sesini fark eden ve evinin balkonundan dışarı çıkan ismi öğrenilemeyen bir kadın ise çöp konteynerinde ağlayan bir bebek ve etrafına toplanmış köpekleri görünce olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği sağ olarak Kozan Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine kaldırdı. Bebeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.


Polis ekipleri ise bebeği dünyaya getirdiği iddia edilen M.K.'yi ve ailesini gözaltına aldı. - ADANA

Kozan, Adana, Anne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:28 Kaynak: İHA
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