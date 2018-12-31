Çöpe Atılan Sigara İzmariti Hastanede Yangın Paniğine Neden Oldu
1 saat önce
Çöpe atılan sigara izmariti hastanede yangın paniğine neden olduÇORUM - Çorum'da bir hastanenin çöp konteynerına atılan sigara izmariti yangın paniğine neden oldu.
Çöpe atılan sigara izmariti hastanede yangın paniğine neden oldu
ÇORUM - Çorum
'da bir hastanenin çöp konteynerına atılan sigara izmariti yangın paniğine neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, özel bir hastanenin kantininin arka tarafında bulunan çöp konteynerına atılan sigara izmariti çöpü tutuşturdu. Konteynerdan çıkan dumanlar hastanenin havalandırma boşluğundan hastanenin zemin katına doldu. Bunun üzerine hastane çalışanları itfaiye'ye haber verdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Paniğe neden olan duman itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından tahliye edilirken, o katta bulunan hastalar tedbir amaçlı hastane dışına çıkartıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:56 Kaynak: İHA
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