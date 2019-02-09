Çöpe Atılan Tenekeleri Kar Küreğine Dönüştürüyor
1 saat önce
Ahlat ilçesinde baston ustası Bilal Karabulak, çöpe atılan tenekeleri kar küreğine dönüştürüyor.
Ahlat
ilçesinde baston ustası Bilal Karabulak, çöpe atılan tenekeleri kar küreğine dönüştürüyor.
Kış mevsiminde baston satışları azalan Karabulak, boş zamanlarını tenekelerden kar küreği yapıp satarak değerlendiriyor.
Karabulak, günde 5-10 kar küreği ürettiğini belirterek, "Kar küreklerini 15-20 lira arasında satışa sunuyorum. Çöpe atılan bütün tenekeleri değerlendiriyorum. Hem bütçeme katkı sağlıyorum hem de çevreye atılan tenekeleri geri dönüşüme kazandırmış oluyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:03 Kaynak: AA
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