Son Dakika Haberleri: Çöpe Atılan Tenekeleri Kar Küreğine Dönüştürüyor

Çöpe Atılan Tenekeleri Kar Küreğine Dönüştürüyor

1 saat önce

Ahlat ilçesinde baston ustası Bilal Karabulak, çöpe atılan tenekeleri kar küreğine dönüştürüyor.

Çöpe Atılan Tenekeleri Kar Küreğine Dönüştürüyor, System.String[]
Ahlat ilçesinde baston ustası Bilal Karabulak, çöpe atılan tenekeleri kar küreğine dönüştürüyor.

Kış mevsiminde baston satışları azalan Karabulak, boş zamanlarını tenekelerden kar küreği yapıp satarak değerlendiriyor.

Karabulak, günde 5-10 kar küreği ürettiğini belirterek, "Kar küreklerini 15-20 lira arasında satışa sunuyorum. Çöpe atılan bütün tenekeleri değerlendiriyorum. Hem bütçeme katkı sağlıyorum hem de çevreye atılan tenekeleri geri dönüşüme kazandırmış oluyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:03 Kaynak: AA

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