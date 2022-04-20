Çöpe atılan yavru kedileri belediye görevlileri kurtardı: Belediye başkanı o anları paylaştı - Son Dakika
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Çöpe atılan yavru kedileri belediye görevlileri kurtardı: Belediye başkanı o anları paylaştı

20.04.2022 11:48

Tuzla'da çöpe atılarak ölüme terk edilen yavru kediler, belediye personeli tarafından bulunarak korumaya alındı. Kedilerin o anlarını paylaşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, kedileri atanları tespit etmeye çalıştıklarını söyleyerek "Yavrular bize emanet" dedi.

Sokak hayvanlarına şiddet haberleri gündemdeki yerini korurken, kahreden bir haber de Tuzla'dan geldi. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın yayınladığı bir video ile ilçede bazı yavru kedilerin çöpe atıldığı öğrenildi.

"BİZE EMANETLER"

"Ekip arkadaşlarımızın bu sabah bana attıkları video. Olduğu gibi yayınlıyorum." diyen Yazıcı, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: "Bu yavruları çöpe atanları tespit etmek için elimizden geleni yapacağımızı bilmenizi isteriz. Yavru kedilerin sağlık kontrolleri yapılıyor umarım bir sorun olmaz. Bize emanetler."

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, çöpe atılan yavru kedilerin kurtarıldığı anları paylaştı
Çöpe atılan yavru kedileri belediye görevlileri kurtardı: Belediye başkanı o anları paylaştı
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Tuzla, Güncel, Son Dakika

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