ÇÖPE ATILAN YAVRU KEDİYİ BELEDİYE TEMİZLİK İŞÇİLERİ KURTARDI - Son Dakika

MANİSA'nın Soma ilçesindeki bir çöp konteynerine bırakılan yavru kedi, belediye personelinin dikkati sayesinde hayatta kaldı.

Soma'da meydana gelen olayda mesailerini yapan temizlik işleri personeli, konteynerine atılmış bir yavru kediyi ölmek üzereyken buldu. Büyük şaşkınlık içinde çöpe atılan yavru kediyi kurtaran işçiler, ilk olarak gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra veterinere teslim etti. Yavru kedi, tedavi altına alındı.