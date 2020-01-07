Çöpe atılan yeni doğmuş bebeği temizlik işçisi kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çöpe atılan yeni doğmuş bebeği temizlik işçisi kurtardı - Son Dakika Dünya

Çöpe atılan yeni doğmuş bebeği temizlik işçisi kurtardı

6 saat önce

Uzak Doğu'nun refah seviyesi en yüksek ülkelerinden Singapur'da çöp kutusuna atılan yeni doğmuş bir bebeği temizlik işçisi kurtardı. hastaneye kaldırılan bebeğin durumunun iyi olduğu kaydedildi. Yetkililer olayın, son 10 senede görülen 16. vaka olduğunu açıkladı

Çöpe atılan yeni doğmuş bebeği temizlik işçisi kurtardı, System.String[]

Uzak Doğu'nun refah seviyesi en yüksek ülkelerinden Singapur'da çöp kutusuna atılan yeni doğmuş bir bebeği belediyede çalışan bir temizlik işçisi kurtardı.


Polis yaptığı açıklamada bebeğin plastik kanlı bir torba içerisinde bulunduğunu ve bir çöp bidonunun en dibine atıldığını kaydetti. Yetkililer, 24 yaşındaki Patwari Shamin adlı belediye çalışanının yerel saatle sabah 8 civarında semtin çöplerini toplamaya geldiğini ve ağlama sesi sonrası bebeği fark ederek kurtardığını açıkladı. Yakınlarda bulunan Kadın ve Çocuk Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi. Doktorlar, bebeğin üzerinde herhangi bir yara ya da darbe izine de rastlamadıklarını ifade etti.

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Uzak Doğu, Singapur, Polis, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:00 
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