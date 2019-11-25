Çöpe atma, basket at

Altındağ Belediyesi, çocuklara geri dönüşüm bilinci kazandırmak amacıyla bir projeye daha imza attı. Altındağ'da bulunan okullara ve parklara basket potası şeklinde geri dönüşüm kumbaraları yerleştirildi.



"Sıfır Atık Projesi" kapsamında çalışmalarını sürdüren Altındağ Belediyesi, bir projeye daha imza attı. İlkokul öğrencilerinin geri dönüşüm bilinci kazanması ve çevreye daha duyarlı olmaları için Altındağ genelinde bulunan okullara geri dönüşüm basket sepetleri ekiplerce yerleştirildi. Proje sayesinde plastik atıkları geri dönüşüme kazandırırken aynı zamanda çocukların eğlenmeleri amaçlanıyor. Geri dönüşüm basket sepetleri ayrıca, vatandaşların sıkça kullandığı parklara da konuldu. Cumhuriyet İlkokuluna yerleştirilen geri dönüşüm basket sepetini gören minikler hem eğlendiler, hem de çevreyi de koruyarak geri dönüşüme katkı sağladılar.



Hep eğlendiler hem geri dönüştürdüler



Altındağ'da çevreyi korumak için çalıştıklarını ve Altındağ genelinde geri dönüşüm kumbaraları yerleştirdiklerinin altını çizen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Geri dönüşümü Altındağ Belediyesi olarak önemsiyoruz. Küçük yaştaki çocuklarımıza da geri dönüşüm bilinci kazandırarak çevreyi korumayı amaçlıyoruz. İlçemizde bulunan ilkokullara ve parklara geri dönüşüm basket sepetleri, ekiplerimizce okullara dağıtılmakta. Minik öğrenciler hem eğlenip hem de çevreyi koruyacaklar. Gezdiğim okullarda bu sepetlerin dolu olduğunu görüyoruz. Geri dönüşümle ilgili yeni projelere imza atmaya devam edeceğiz"dedi. - ANKARA