Son Dakika Haberleri: Çöpe bırakılan Atatürk portresini makam odasına astı
Son Dakika Güncel Çöpe bırakılan Atatürk portresini makam odasına astı

Çöpe bırakılan Atatürk portresini makam odasına astı

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından çöpün kenarına bırakılan Atatürk portresini Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan alarak makam odasına astı.

Çöpe bırakılan Atatürk portresini makam odasına astı, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından çöpün kenarına bırakılan Atatürk portresini Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan alarak makam odasına astı.


Turgutlu ilçesinde Atatürk Mahallesi Name Sokak üzerinde bulunan çöp konteyneri yanına bırakılan Atatürk portresini fark eden vatandaş, konuyu sosyal medyadan paylaşarak duruma tepki gösterdi. Konuyu sosyal medyada gören Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, hemen vatandaşla irtibata geçerek tabloyu almak istediğini söyledi. Atatürk tablosuna ulaşan Daşkan, tabloyu alarak makam odasının duvarına astı.


Başkan Yardımcısı Daşkan, "Bizlere bağımsızlığımızı armağan eden, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tablosuna yapılan bu ayıp kabul edilemez. Fotoğrafları görünce hemen tabloyu bulan vatandaşımıza ulaştım. Tabloyu alarak odama astım. Biz cumhuriyet çocukları olarak Ata'mıza ve onun mirası olan Türkiye Cumhuriyeti'ne her zaman sahip çıkacağız" dedi.


Bu anlamlı hareketi için başkan yardımcısına teşekkür eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise en büyük dileklerinin bu tür saygısızca davranışta bulunan kişilerin en büyük cezalara çarptırılması olduğunu söyledi. - MANİSA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:22 Kaynak: İHA
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