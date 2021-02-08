Çöpe bırakılan bebek soruşturmasında anne ve ebe gözaltında (3) - Son Dakika
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Çöpe bırakılan bebek soruşturmasında anne ve ebe gözaltında (3)

08.02.2021 18:44
Çöpe bırakılan bebek soruşturmasında anne ve ebe gözaltında (3)

ANNE VE EBE ADLİ KONTROL İLE SERBESTSamsun'da çöp konteynerine 1 haftalık kız bebeğini bırakan Afgan uyruklu Haniye M. ve doğumu gerçekleştirdiği öğrenilen ebe Arifeh M.

ANNE VE EBE ADLİ KONTROL İLE SERBEST

Samsun'da çöp konteynerine 1 haftalık kız bebeğini bırakan Afgan uyruklu Haniye M. ve doğumu gerçekleştirdiği öğrenilen ebe Arifeh M., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nce, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'LAVABOYA GİTMEK İÇİN BEBEĞİ BIRAKTIM'

Anne Haniye M.'nin adliyede verdiği ifadesinde, "Lavabo ihtiyacım gelmişti ve çok sıkışmıştım. Mustafa isimli arkadaşımın evine giderken bebeği oraya bıraktım. Eve gittikten sonra meyve suyu içtim ve uyuyakalmışım. Olayı haberlerden görünce korktum. Mustafa isimli kişiden şikayetçiyim' dediği öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Samsun, Afgan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çöpe bırakılan bebek soruşturmasında anne ve ebe gözaltında (3) - Son Dakika

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