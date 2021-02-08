Anne Haniye M.'nin adliyede verdiği ifadesinde, "Lavabo ihtiyacım gelmişti ve çok sıkışmıştım. Mustafa isimli arkadaşımın evine giderken bebeği oraya bıraktım. Eve gittikten sonra meyve suyu içtim ve uyuyakalmışım. Olayı haberlerden görünce korktum. Mustafa isimli kişiden şikayetçiyim' dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Samsun, Afgan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çöpe bırakılan bebek soruşturmasında anne ve ebe gözaltında (3) - Son Dakika

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