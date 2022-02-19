Üye Girişi
Çöpe gidecek radyoları ve gramofonları ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor - Son Dakika

Çöpe gidecek radyoları ve gramofonları ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor

19.02.2022 10:47

Çöpe gidecek radyoları ve gramofonları ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor Bursa'da antika radyo ve gramofon tamircisi çöpe gidecek cihazları tamir edip ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor.

Çöpe gidecek radyoları ve gramofonları ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor

BURSA - Bursa'da antika radyo ve gramofon tamircisi çöpe gidecek cihazları tamir edip ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor.

Mesleğinin son temsilcilerinden Ahmet Ali Şahın, "35 yıldır radyo ve gramofon tamir ederek geçimini sağlıyor. Radyo ve gramofonlara ilgi azalınca bu cihazları tamir eden ustalarda kalmadı. Bursa'da bu işi nadir yapan ustalardan olan Şahın, ailesinden hatıra kalmış vatandaşların gramofon ve radyolarını tamir ederek onları ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor. Ustaya Türkiye'nin farklı illerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden cihaz tamir ettirmek için gelenler oluyor. Ustanın dükkanında yüzlerce cihaz tamir olmak için sıra bekliyor.

Bu işi yapan ustaların artık kalmadığını ifade eden Ahmet Ali Şahın, "Ben 35 yıldır radyo tamirciliği yapıyorum. Özellikle antika radyoları tamir ediyorum bu mesleği yapan sadece ben kaldım. Türkiye'nin pek ilinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden antika radyolarını tamir ettirmek isteyenler kapımı çalıyor. Bende Antika radyo, gramofon ve eski televizyonları tamir ederek çalışabilir vaziyete getiriyorum. Antika cihazların tamir ücreti 150 ila 600 lira arasında değişiyor. İnsanlar bu radyoları maddi değerinden çok manevi değeri için tamir ettiriyor" dedi.

Çöpe gidecek radyoları ve gramofonları ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor
Çöpe gidecek radyoları ve gramofonları ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor
Çöpe gidecek radyoları ve gramofonları ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor

YORUMLAR
500
Çöpe gidecek radyoları ve gramofonları ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor Çöpe gidecek radyoları ve gramofonları ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor Darülaceze'den BAREM'e övgü Darülaceze'den BAREM'e övgü Darülaceze'den BAREM'e övgü Darülaceze'den BAREM'e övgü

Türkiye, Bursa, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çöpe gidecek radyoları ve gramofonları ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:46 KDV indiriminden önce yumurtaya zam yapılmıştı! Bakanlık müfettişleri dedekif gibi zammı araştıracak
10:44 Adriana Lima 40 yaşında üçüncü bebeğine hamile! Video ile duyurdu
10:38 Ferdi kalmak istiyor ama... Fenerbahçe hala kontrat önermedi! Amcası konuştu
10:36 Rus yanlısı iki bölgede seferberlik hali! Donetsk ve Lugansk'ta yetişkin erkeklerin ülkeden ayrılmaları yasaklandı
10:23 Öfkeli anne, 6 bin TL'ye yakın ceza yiyen oğluna çakar lamba ile saldırdı
10:15 Bakırköy'deki çatışma ile ilgili sıcak gelişme! Sarallar'ın 9 üyesi gözaltına alındı
10:07 90 yaşındaki adam sokakta bir kadınla birlikte oldu! İşte o anlar ve sonrasında yaşananlar
10:05 Estetik mucizesi! Mika Raun estetikle öyle değişti ki, takipçileri bile tanıyamadı
09:59 Skandala devam! Netflix belgeselinde Türkiye'nin doğusu Ermenistan olarak gösterildi!
09:51 Hırsızlık için girmişlerdi! Kendilerine polis süsü verdiler! Direnen ev sahibini önce kelepçelediler, sonra da katlettiler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 10:54:15. #1.11#
SON DAKİKA: Çöpe gidecek radyoları ve gramofonları ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement